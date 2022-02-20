ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью в товарищеском матче

Сегодня, 20 февраля, московский ЦСКА в товарищеском матче встречался с казанским «Рубином». Игра проходила в рамках последнего зимнего тренировочного сбора команд и завершилась со счётом 1:1.
Первый гол в матче был забит на 17-й минуте, его автором стал защитник ЦСКА Игорь Дивеев, замкнувший подачу с углового. На 88-й минуте «Рубин» сравнял счёт — Сеад Хакшабанович забил ударом из-за пределов штрафной.
После 18 матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 московский ЦСКА с 30 очками занимает четвёртую строчку турнирной таблицы. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). Армейцы возобновят сезон 26 февраля матчем со «Спартаком».
«Рубин» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. Казанцы возобновят сезон матчем с «Зенитом» 28 февраля.
- 20 февраля 2022
-
18:00
-
18:00
-
17:31
-
17:29
-
17:23
-
17:19
-
17:04
-
17:00
-
17:00
-
16:44
-
16:30
-
16:29
-
16:19
-
16:15
-
15:41
-
15:38
-
15:25
-
15:15
-
15:08
-
15:03
-
14:45
-
14:17
-
14:16
-
13:52
-
13:40
-
13:31
-
13:16
-
13:03
-
12:47
-
12:46
-
12:27
-
12:22
-
11:56
-
11:31
-
11:30