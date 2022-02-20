ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью в товарищеском матче

Сегодня, 20 февраля, московский ЦСКА в товарищеском матче встречался с казанским «Рубином». Игра проходила в рамках последнего зимнего тренировочного сбора команд и завершилась со счётом 1:1.

Первый гол в матче был забит на 17-й минуте, его автором стал защитник ЦСКА Игорь Дивеев, замкнувший подачу с углового. На 88-й минуте «Рубин» сравнял счёт — Сеад Хакшабанович забил ударом из-за пределов штрафной.

После 18 матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 московский ЦСКА с 30 очками занимает четвёртую строчку турнирной таблицы. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). Армейцы возобновят сезон 26 февраля матчем со «Спартаком».

«Рубин» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. Казанцы возобновят сезон матчем с «Зенитом» 28 февраля.