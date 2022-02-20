«Валенсия» — «Барселона». Дембеле и Мамардашвили в стартовых составах команд
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Сегодня, 20 февраля, в рамках 25-го тура испанской Ла Лиги на стадионе «Месталья» в Валенсии местная одноимённая команда проведёт матч с «Барселоной». «Чемпионат» проведёт текстовую-трансляцию встречи.
Стали известны стартовые составы команд на игру:
«Валенсия»: Мамардашвили, Гайя, Альдерете, Дьякаби, Фулкье, Солер, Гильямон, Мориба, Хиль, Гедеш, Дуро.
«Барселона»: тер Штеген, Альба, Гарсия, Араухо, Дест, де Йонг, Бускетс, Гави, Торрес, Обамеянг, Дембеле.
Главным арбитром встречи назначен Карлос Дель Серро Гранде. Помогать ему будут Хуан Юсте Хименес и Гонсало Гарсия Гонсалес. Резервным арбитром стал Херман Сид Камачо.
Стартовый свисток матча 25-го тура чемпионата Испании «Валенсия» — «Барселона» прозвучит в 18:15 мск.
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