«Валенсия» — «Барселона»: ставка Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Валенсия» — «Барселона» в 25-м туре испанской Примеры.
Ставка 1: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.05.
Ставка 2: гол Феррана Торреса за 2.55.
«Барселона» изменилась, играет в последнее время очень результативно, лихо в атаке. Четыре мяча забили в ворота «Атлетико» Мадрид, 2:2 было в дерби с «Эспаньолом», с «Наполи» чуть не повезло — забили только с пенальти, но моментов было предостаточно, бедный Ферран Торрес даже расплакался после игры.
Сейчас «Барселона» отправляется на «Месталью» в гости к «Валенсии». Принципиальный матч для Феррана Торреса, воспитанника «Валенсии». Я люблю такие ставки — правило бывших. Должна какая-то компенсация Феррану Торресу прилететь за нереализованные моменты в игре с «Наполи». «Барселона» очень неплохо смотрелась в атаке и была близка к победе, но в обороне проблемы остаются.
«Валенсия» не может выиграть на протяжении шести матчей подряд, если мы говорим про чемпионат Испании. В последнем туре проиграли «Алавесу» — 1:2. Но во всех матчах практически «Валенсия» забивает.
В последних шести турах не забили только дома «Реалу Сосьедад». Если посмотреть статистику встреч «Валенсии» и «Барселоны», то за последние семь игр только раз «Валенсия» выиграла всухую 2:0 (в 2020-м), в остальных матчах был обмен голами.
Думаю, в этот раз обе команды забьют, но вряд ли на этом остановятся. Если с реализацией всё будет хорошо, то должен проходить вариант «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча». И также беру гол Феррана Торреса».
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