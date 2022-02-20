Головин — на скамейке запасных «Монако» на матч с «Бордо»
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«Монако» огласил стартовый состав на матч 25-го тура французской Лиги 1 с «Бордо». В него не попал российский полузащитник Александр Головин, который остался на скамейке запасных. Об этом сообщает пресс-служба монегасков в «Твиттере».
В последний раз в матче чемпионата Франции Головин выходил 12 декабря в игре 18-го тура с «ПСЖ» (0:2). Затем он пропустил пять матчей «Монако» в турнире из-за травм и дисквалификаций. При этом Головин сыграл в матче 1/8 финала Кубка Франции с «Лансом» (4:2). В матче 24-го тура французской Лиги 1 россиянин вернулся на поле в матче чемпионата страны, выйдя на игру с замены.
Стартовый свисток встречи «Монако» — «Бордо» в 25-м туре чемпионата Франции прозвучит в 19:05 мск.
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