Головин — на скамейке запасных «Монако» на матч с «Бордо»

«Монако» огласил стартовый состав на матч 25-го тура французской Лиги 1 с «Бордо». В него не попал российский полузащитник Александр Головин, который остался на скамейке запасных. Об этом сообщает пресс-служба монегасков в «Твиттере».

В последний раз в матче чемпионата Франции Головин выходил 12 декабря в игре 18-го тура с «ПСЖ» (0:2). Затем он пропустил пять матчей «Монако» в турнире из-за травм и дисквалификаций. При этом Головин сыграл в матче 1/8 финала Кубка Франции с «Лансом» (4:2). В матче 24-го тура французской Лиги 1 россиянин вернулся на поле в матче чемпионата страны, выйдя на игру с замены.



Стартовый свисток встречи «Монако» — «Бордо» в 25-м туре чемпионата Франции прозвучит в 19:05 мск.