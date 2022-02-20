Дубль Агаларова принёс «Уфе» победу над «Балтикой» в товарищеском матче

«Уфа» и «Балтика» встречались между собой в товарищеском матче в рамках сборов, которые проходят в Турции. Клуб РПЛ одержал победу со счётом 2:1.



Дубль в составе уфимцев оформил Гамид Агаларов, один из голов он забил с пенальти. В составе «Балтики» отличился Артём Максименко.



«Уфа» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 18 туров, набрав 16 очков. В первом матче после возобновления РПЛ «Уфа» встретится в гостях с «Ахматом». Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). Второе место в чемпионате России с 36 очками занимает «Динамо».

«Балтика» выступает в Футбольной национальной лиге, калининградская команда располагается на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 38 очков в 25 матчах.