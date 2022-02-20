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Левандовски повторил свой рекорд Бундеслиги по числу голов после 23 туров

Левандовски повторил свой рекорд Бундеслиги по числу голов после 23 туров
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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски забил 27-й и 28-й мячи в немецкой Бундеслиге в матче 23-го тура с «Гройтер Фюрт» (4:1). Никто в истории чемпионата Германии не забивал столько же мячей после 23 сыгранных матчей. Об этом сообщает OptaFranz в «Твиттере».

Польский нападающий также забил 28 голов в 23 матчах Бундеслиги прошлого розыгрыша. Тогда по итогам сезона Левандовски забил 41 гол. Также на счету 33-летнего Левандовского в нынешнем сезоне девять голов и две результативные передачи в семи матчах группового этапа Лиги чемпионов и два гола в матче за Суперкубок Германии.

Контракт Левандовского с «Баварией» истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 50 млн.

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