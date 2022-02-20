Марко Ройс впервые в карьере поучаствовал в пяти голах в одном матче Бундеслиги
Поделиться
Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс забил два гола и отдал три результативные передачи в матче 23-го тура немецкой Бундеслиги с мёнхенгладбахской «Боруссией». Немецкий футболист впервые в карьере поучаствовал в пяти результативных действиях в рамках одного матча чемпионата страны. Об этом сообщает Opta в «Твиттере».
Предыдущим футболистом дортмундской команды, который участвовал в пяти результативных действиях в одном матче Бундеслиги, был нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг в 2016 году с «Гамбургом».
32-летний Ройс в нынешнем сезоне забил 13 голов и отдал 13 голевых передач в 33 матчах во всех турнирах. Соглашение немецкого нападающего истекает в 2013 году. Портал Transfermarkt оценивает Ройса в € 13 млн.
Комментарии
- 20 февраля 2022
-
22:34
-
22:31
-
22:24
-
22:03
-
22:01
-
22:00
-
21:33
-
21:27
-
21:23
-
21:10
-
21:01
-
21:00
-
20:57
-
20:46
-
20:21
-
20:20
-
20:11
-
20:09
-
20:00
-
19:52
-
19:47
-
19:33
-
19:24
-
19:13
-
19:05
-
19:00
-
18:58
-
18:48
-
18:47
-
18:38
-
18:24
-
18:10
-
18:02
-
18:00
-
18:00
Партнерский контент