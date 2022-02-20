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Марко Ройс впервые в карьере поучаствовал в пяти голах в одном матче Бундеслиги

Марко Ройс впервые в карьере поучаствовал в пяти голах в одном матче Бундеслиги
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс забил два гола и отдал три результативные передачи в матче 23-го тура немецкой Бундеслиги с мёнхенгладбахской «Боруссией». Немецкий футболист впервые в карьере поучаствовал в пяти результативных действиях в рамках одного матча чемпионата страны. Об этом сообщает Opta в «Твиттере».

Предыдущим футболистом дортмундской команды, который участвовал в пяти результативных действиях в одном матче Бундеслиги, был нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг в 2016 году с «Гамбургом».

32-летний Ройс в нынешнем сезоне забил 13 голов и отдал 13 голевых передач в 33 матчах во всех турнирах. Соглашение немецкого нападающего истекает в 2013 году. Портал Transfermarkt оценивает Ройса в € 13 млн.

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