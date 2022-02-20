«РБ Лейпциг» разгромил «Герту» — 6:1. У Тедеско семь побед в 10 матчах во главе «быков»
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«РБ Лейпциг» разгромил «Герту» в матче 23-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла в Берлине на «Олимпиаштадионе» и завершилась со счётом 6:1 в пользу гостей.
Голами в составе «Лейпцига» отметились Бенджамин Хенрикс, Кристофер Нкунку (дубль, один из голов — с пенальти), Дани Ольмо, Амаду Айдара и Юссуф Поульсен. За «Герту» забил Стеван Йоветич. Берлинская команда доигрывала вдесятером из-за удаления Марка-Оливера Кемпфа.
«Лейпциг» одержал семь побед, один раз сыграл вничью и потерпел два поражения после назначения экс-наставника «Спартака» Доменико Тедеско на пост главного тренера. «Быки» набрали 37 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата. «Герта» (23) идёт на 15-й позиции.
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