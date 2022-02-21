Фанаты «Лидса» попали из ракетницы в футболистов «Манчестер Юнайтед» Фреда и Элангу

Футбольная ассоциация Англии расследует инцидент с футболистами «Манчестер Юнайтед» Фредом и Энтони Элангой, в которых попали из ракетницы во время матча с «Лидсом» в 26-м туре чемпионата Англии, сообщает Sky Sports

Инцидент произошёл после третьего гола «Манчестер Юнайтед. Болельщики «Лидса» выстрелили из-ракетницы в сторону футболистов «красных дьяволов». Снаряд угодил Эланге в голову и ему потребовалась помощь медиков. Отмечается, Футбольная ассоциация Англии знает об инциденте и уже связалась с местной полицией.

Сам матч завершился победой «Манчестер Юнайтед» со счётом 4:2. В этой встрече Фред забил один из голов.

«Манчестер Юнайтед» набрал 46 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. «Лидс», в свою очередь, находится на 15-м месте, набрав 23 очка.

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