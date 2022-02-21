Бордалас – о поражении от «Барселоны»: наши болельщики не заслуживают такого

20 февраля в рамках 25-го тура испанской Ла Лиги на стадионе «Месталья» в Валенсии местная одноимённая команда проводила матч с «Барселоной». Встреча закончилась победой гостевой команды со счётом 4:1.
Главный тренер «Валенсии» Хосе Бордалас прокомментировал прошедшую встречу.
«Мне обидно за наших болельщиков, они не заслуживают такого. Можно проиграть, но не с таким счётом.
Моя цель не изменилась, я всё ещё очень амбициозен и хочу улучшить наши результаты. Сейчас у нас очень неудачный отрезок. Конечно, я разочарован и зол. Это не то, чего я ждал, когда приходил в «Валенсию». Можно продолжать жить прошлым, но сейчас мы не в состоянии конкурировать с командами с вершины турнирной таблицы», – приводит слова Бордаласа Marca.
В текущем сезоне «Валенсия» набрала 30 очков в 25 матчах Ла Лиги, команда занимает 12-е место в турнирной таблице.
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