«Милану» придётся заплатить € 30 млн за чемпиона Европы в составе сборной Италии

«Милан» заинтересован в приобретении нападающего «Сассуоло» Доменико Берарди. Сделка может обойтись итальянскому клубу в € 30 млн. Об этом сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, 27-летний футболист летом 2021 года был близок к переходу в «Фиорентину», но сделка сорвалась. Теперь Берарди может перейти в «Милан» летом 2022 года.



В нынешнем сезоне в 23 матчах итальянской Серии А Берарди забил 10 голов и отдал 12 голевых передач. Соглашение между нападающим и «Сассуоло» истекает в 2024 году. Рыночная стоимость Доменико оценивается порталом Transfermarkt в € 35 млн.

Прошлым летом Берарди в составе сборной Италии стал победителем чемпионата Европы. В финале команда Роберто Манчини переиграла сборную Англии.