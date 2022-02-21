«Милану» придётся заплатить € 30 млн за чемпиона Европы в составе сборной Италии
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«Милан» заинтересован в приобретении нападающего «Сассуоло» Доменико Берарди. Сделка может обойтись итальянскому клубу в € 30 млн. Об этом сообщает Calciomercato.
По сведениям источника, 27-летний футболист летом 2021 года был близок к переходу в «Фиорентину», но сделка сорвалась. Теперь Берарди может перейти в «Милан» летом 2022 года.
В нынешнем сезоне в 23 матчах итальянской Серии А Берарди забил 10 голов и отдал 12 голевых передач. Соглашение между нападающим и «Сассуоло» истекает в 2024 году. Рыночная стоимость Доменико оценивается порталом Transfermarkt в € 35 млн.
Прошлым летом Берарди в составе сборной Италии стал победителем чемпионата Европы. В финале команда Роберто Манчини переиграла сборную Англии.
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