Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Салернитаны»: честно говоря, у нас не так много шансов остаться в Серии А

Президент «Салернитаны»: честно говоря, у нас не так много шансов остаться в Серии А
Комментарии

Президент «Салернитаны» Данило Ерволино рассказал о ситуации в клубе.

«Честно говоря, у нас не так много шансов сохранить место в Серии А. Если бы я этого не признавал, то был бы оторван от реальности. Однако в последних трёх матчах мы выглядели хорошо, несмотря на то, что среди наших соперников был «Милан».

Что касается стадиона — это проект средней срочности. На данный момент у нас есть цели, которых необходимо достичь немедленно. Да, нам нужен современный стадион, но сначала необходимо улучшить игру», — приводит слова Ерволино журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

«Салернитана» набрала 14 очков в 24 матчах и занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022.

Новость по теме
Федерация футбола Италии отменила техническое поражение «Салернитаны» в матче Серии А
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022