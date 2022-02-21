Президент «Салернитаны»: честно говоря, у нас не так много шансов остаться в Серии А

Президент «Салернитаны» Данило Ерволино рассказал о ситуации в клубе.



«Честно говоря, у нас не так много шансов сохранить место в Серии А. Если бы я этого не признавал, то был бы оторван от реальности. Однако в последних трёх матчах мы выглядели хорошо, несмотря на то, что среди наших соперников был «Милан».



Что касается стадиона — это проект средней срочности. На данный момент у нас есть цели, которых необходимо достичь немедленно. Да, нам нужен современный стадион, но сначала необходимо улучшить игру», — приводит слова Ерволино журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.



«Салернитана» набрала 14 очков в 24 матчах и занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022.

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