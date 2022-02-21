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Неймар хочет провести сезон в МЛС и вернуться в «Сантос»

Неймар хочет провести сезон в МЛС и вернуться в «Сантос»
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Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал о своих планах на будущее.

«Я снова хочу сыграть за «Сантос». Чего мне не хватает, так это матчей дома, этого прекрасного стадиона. Я также хочу провести хотя бы один сезон в США. Там короткий чемпионат, есть 3-4 месяца отпуска», — приводит слова Неймара журналист Адриен Гренье в «твиттере».

30-летний Неймар — воспитанник «Сантоса». Он покинул команду в 2013 году, когда перешёл в «Барселону». За испанский клуб бразилец играл до 2017 года, проведя 186 матчей, забив 105 голов и отдав 76 голевых передач. В 2017 году Неймар формально выкупил свой контракт у клуба. «Барселона» продала игрока в «ПСЖ» за рекордные € 222 млн.

В составе парижского клуба Неймар в нынешнем сезоне отметился четырьмя голами и столькими же голевыми передачами в 16 матчах во всех турнирах.

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