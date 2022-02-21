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Александр Мейтин назначен советником президента РПЛ

Александр Мейтин назначен советником президента РПЛ
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Александр Мейтин, который ранее возглавлял дирекцию Российской Премьер-Лиги по безопасности и работе с болельщиками, стал советником президента лиги, сообщает пресс-служба РПЛ.

«При его непосредственном участии произошли коренные изменения в системе обеспечения безопасности и инфраструктуре футбольных стадионов. Руководство РПЛ благодарит Александра Мейтина за многолетнюю добросовестную работу», — говорится в сообщении пресс-службы Российской Премьер-Лиги.

Напомним, президентом Российской Премьер-Лиги является Ашот Хачатурянц. Мейтин занимал пост главы дирекции лиги по безопасности и работе с болельщиками с 2008 года. Ранее было объявлено о назначении Александра Ивочкина на пост директора по безопасности РПЛ.

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