Александр Мейтин назначен советником президента РПЛ
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Александр Мейтин, который ранее возглавлял дирекцию Российской Премьер-Лиги по безопасности и работе с болельщиками, стал советником президента лиги, сообщает пресс-служба РПЛ.
«При его непосредственном участии произошли коренные изменения в системе обеспечения безопасности и инфраструктуре футбольных стадионов. Руководство РПЛ благодарит Александра Мейтина за многолетнюю добросовестную работу», — говорится в сообщении пресс-службы Российской Премьер-Лиги.
Напомним, президентом Российской Премьер-Лиги является Ашот Хачатурянц. Мейтин занимал пост главы дирекции лиги по безопасности и работе с болельщиками с 2008 года. Ранее было объявлено о назначении Александра Ивочкина на пост директора по безопасности РПЛ.
Новость по темеАлександр Ивочкин стал директором по безопасности РПЛ
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