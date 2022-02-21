Ассистент Луческу: Мирча заставляет футболистов играть в любых условиях с любым соперником

Эмилиан Карас, ассистент главного тренера киевского «Динамо» Мирчи Луческу, рассказал о работе в тренерском штабе клуба.
«Луческу по-своему видит ситуацию. Он заставляет футболистов играть в любых условиях с любым соперником, ни под кого не подстраиваться, а всегда играть против соперника первым номером, в том числе в сложных условиях: после перелёта или перед возвращением домой.
Другие команды предпочитают этого не делать — но в таких ситуациях виден характер ребят, их способность проявлять себя и справляться с объёмом нагрузок. Сложно всё время играть против мотивированных соперников – каждые два-три дня нужно выкладываться по максимуму. Это закаляет их характер, а также даёт хорошую физическую подготовку. Словом, все компоненты футбола в действии», — приводит слова Караса пресс-служба «Динамо».
- 21 февраля 2022
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