Хавбек «Интера» отказался от предложения «Барселоны» и подпишет новый контракт с командой

Полузащитник «Интера» Марсело Брозович в ближайшее время заключит новое соглашение с итальянской командой. Хорватский футболист отказался от предложения «Барселоны», которая хотела подписать Брозовича свободным агентом в конце сезона. Об этом сообщает Football Italia.

Ранее сообщалось, что по новому контракту Брозович будет получать € 7,5 млн с учётом бонусов. Новое соглашение футболиста будет рассчитано до лета 2026 года.



В нынешнем сезоне Брозович в 24 матчах итальянской Серии А отдал одну голевую передачу. Также на его счету гол и голевая передача в семи матчах группового этапа Лиги чемпионов.



Брозович стал игроком «Интера» в 2015 году, перейдя из загребского «Динамо» на правах аренды. Это соглашение обошлось итальянскому клубу в € 3 млн. Затем «Интер» выкупил права на хорватского футболиста за € 5 млн.

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