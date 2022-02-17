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Полузащитник «Интера» готов продлить контракт с зарплатой в € 7,5 млн за сезон

Полузащитник «Интера» готов продлить контракт с зарплатой в € 7,5 млн за сезон
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Полузащитник «Интера» Марсело Брозович намерен подписать новое соглашение с командой. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «твиттере».

По сведениям источника, 29-летний хорватский полузащитник будет получать по новому контракту € 7,5 млн с учётом бонусов. Новое соглашение футболиста будет рассчитано до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне Брозович в 24 матчах итальянской Серии А отдал одну голевую передачу. Также на его счету гол и голевая передача в семи матчах группового этапа Лиги чемпионов.

Брозович стал игроком «Интера» в 2015 году, перейдя из загребского «Динамо» на правах аренды. Это соглашение обошлось итальянскому клубу в € 3 млн. Затем «Интер» выкупил права на хорватского футболиста за € 5 млн.

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