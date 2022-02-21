Женская сборная Саудовской Аравии провела первый международный матч и одержала победу
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В товарищеском матче женская сборная Саудовской Аравии обыграла национальную команду Сейшельских островов со счётом 2:0.
Первый гол в истории сборной Саудовской Аравии забила футболистка Аль-Бандари Мубарак.
Примечательно, что эта встреча стала первой международной игрой для женской национальной команды Саудовской Аравии в истории. Напомним, женщин допустили на стадионы во время футбольных матчей в Саудовской Аравии лишь в 2018 году. Тогда же женщинам в стране разрешили посещать рестораны и кинотеатры, а ученицам государственных школ разрешили заниматься спортом. Через два года в Саудовской Аравии начали проводить матчи женской футбольной лиги. Тогда же в стране начали готовить женщин-арбитров.
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