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Женская сборная Саудовской Аравии провела первый международный матч и одержала победу

Женская сборная Саудовской Аравии провела первый международный матч и одержала победу
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В товарищеском матче женская сборная Саудовской Аравии обыграла национальную команду Сейшельских островов со счётом 2:0.

Первый гол в истории сборной Саудовской Аравии забила футболистка Аль-Бандари Мубарак.

Примечательно, что эта встреча стала первой международной игрой для женской национальной команды Саудовской Аравии в истории. Напомним, женщин допустили на стадионы во время футбольных матчей в Саудовской Аравии лишь в 2018 году. Тогда же женщинам в стране разрешили посещать рестораны и кинотеатры, а ученицам государственных школ разрешили заниматься спортом. Через два года в Саудовской Аравии начали проводить матчи женской футбольной лиги. Тогда же в стране начали готовить женщин-арбитров.

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