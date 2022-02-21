«Тебя прислал «Ювентус». Итальянские СМИ опубликовали слова Моуринью в адрес арбитра

19 февраля в матче 26-го тура итальянской Серии А на «Стадио Олимпико» в Риме встречались «Рома» и «Верона». Встреча закончилась результативной ничьей 2:2.



В концовке игры арбитр матча Лука Пайретто удалил главного тренера римской команды Жозе Моуринью. Португалец в ходе матча высказывал недовольство работой судей, а последней каплей стал жест телефонного звонка, который он показал уже в компенсированное ко второму тайму время. После этого Пайретто показал Моуринью красную карточку.



La Stampa уточняет, что Моуринью также сказал Пайретто: «Тебя прислали сюда специально, тебя прислал «Ювентус».

Известно, что отец Пайретто – бывший арбитр, который работал заместителем председателя судейского комитета УЕФА. В ходе скандала в 2006 году, известного как «кальчополи», Пайретто регулярно созванивался с президентом «Ювентуса» Лучано Моджи. Кроме того, брат Пайретто Альберто последние восемь лет работает в туринском клубе главой одного из финансовых отделов.

Сообщается, что Моуринью за своё поведение может быть дисквалифицирован на два или три матча.