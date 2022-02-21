Аллегри: мы не должны перегружать Влаховича, ему всего 22 года

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от первого матча с «Вильярреалом» (22 февраля) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Судьба противостояния ещё не решена. «Вильярреал» проводит очень хороший отрезок, как и мы. У них техничная команда с отличным тренером. Это будет тактический матч — мы должны быть внимательны к деталям и запастись терпением. Нам нужно будет собраться и соблюсти правильный баланс в игре.

Мы всегда играем на победу, как в Кубке Италии, так и в Лиге чемпионов. Очевидно, всё зависит от того, как пойдут дела. Изменится ли наш подход с отменой правила выездного гола? Пока не знаю, давайте пока подумаем, как завтра добиться положительного результата.

Мы не должны перегружать [Душана] Влаховича. Завтра у него дебют, не будем об этом забывать. Я должен защищать его, как защищал других. Ему всего 22 года», — цитирует Аллегри сайт УЕФА.