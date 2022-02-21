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Экс-тренер «Шеффилд Юнайтед» рассказал, что отказался от покупки Дрогба за £ 100 тыс.

Экс-тренер «Шеффилд Юнайтед» рассказал, что отказался от покупки Дрогба за £ 100 тыс.
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Бывший главный тренер «Шеффилд Юнайтед» Нил Уорнок рассказал, что отказался от покупки нападающего Дидье Дрогба, выступавшего в тот момент за «Ле-Ман» из второго французского дивизиона.

«Думаю, у каждого тренера была такая история. Обычно это касается нападающих. Когда-то в моей команде играл француз Лоран Д’Яффо, он как-то подошёл ко мне и сказал: «Тренер, я видел одного игрока во втором французском дивизионе. Он очень хорош, его покупка — это вопрос £ 100 тыс. (€ 120 тыс.).

Я ответил: «£ 100 тыс? Это много для игрока из второго французского дивизиона. Как его зовут?» Он сказал: «Дрогба».

Я сказал: «Мы не можем платить £ 100 тыс. за такого игрока». Потом вы знаете, что случилось с Дрогба. Это моя самая большая упущенная возможность. Не думаю, что было что-то серьёзнее», — цитирует Уорнока Daily Mail со ссылкой на talkSPORT.

Дидье Дрогба провёл наиболее яркие годы футбольной карьеры в лондонском «Челси», за который сыграл 381 матч, забил 164 гола и отдал 87 результативных передач. Завершил свою карьеру ивуарийский форвард в клубе второй американской лиги «Финикс Райзинг».

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