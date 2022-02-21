Экс-тренер «Шеффилд Юнайтед» рассказал, что отказался от покупки Дрогба за £ 100 тыс.

Бывший главный тренер «Шеффилд Юнайтед» Нил Уорнок рассказал, что отказался от покупки нападающего Дидье Дрогба, выступавшего в тот момент за «Ле-Ман» из второго французского дивизиона.
«Думаю, у каждого тренера была такая история. Обычно это касается нападающих. Когда-то в моей команде играл француз Лоран Д’Яффо, он как-то подошёл ко мне и сказал: «Тренер, я видел одного игрока во втором французском дивизионе. Он очень хорош, его покупка — это вопрос £ 100 тыс. (€ 120 тыс.).
Я ответил: «£ 100 тыс? Это много для игрока из второго французского дивизиона. Как его зовут?» Он сказал: «Дрогба».
Я сказал: «Мы не можем платить £ 100 тыс. за такого игрока». Потом вы знаете, что случилось с Дрогба. Это моя самая большая упущенная возможность. Не думаю, что было что-то серьёзнее», — цитирует Уорнока Daily Mail со ссылкой на talkSPORT.
Дидье Дрогба провёл наиболее яркие годы футбольной карьеры в лондонском «Челси», за который сыграл 381 матч, забил 164 гола и отдал 87 результативных передач. Завершил свою карьеру ивуарийский форвард в клубе второй американской лиги «Финикс Райзинг».
- 21 февраля 2022
-
19:52
-
19:42
-
19:37
-
19:35
-
19:30
-
19:20
-
19:08
-
19:00
-
18:59
-
18:44
-
18:44
-
18:40
-
18:22
-
18:14
-
18:08
-
18:01
-
17:57
-
17:44
-
17:44
-
17:33
-
17:29
-
17:23
-
17:14
-
16:46
-
16:23
-
16:18
-
16:11
-
16:01
-
16:01
-
15:39
-
15:35
-
15:22
-
15:13
-
15:07
-
15:04