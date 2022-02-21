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У «Ливерпуля» интрижка с чемпионской гонкой. Разбор 26-го тура АПЛ

У «Ливерпуля» интрижка с чемпионской гонкой. Разбор 26-го тура АПЛ
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«Чемпионат» и «Okko Спорт» публикуют новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Гриши Телингатера. Обсуждаем 26-й тур АПЛ сезона-2021/2022. «Манчестер Сити» проиграл дома «Тоттенхэму» (а Кейн – гений), «Манчестер Юнайтед» красиво обыграл «Лидс», «Челси» дожал «Кристал Пэлас», «Ливерпуль» забил потрясающие голы «Норвичу», а «Арсенал» отыгрался за поражение в первом круге.

Подкаст о людях, которые изменили АПЛ

Кирилл разбирает поражение «ПСЖ» на своём канале

Гриша следит за последними новостями в телеграм-канале

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0:00 – Привет и с победой!
0:32 – Восхищаемся первым голом «Тоттенхэма»
5:38 – А вообще, какой стиль игры эффективнее?
16:08 – Кейн. Кейн! Кеееееейн!
20:20 – «Сити» и интрижка
28:08 – Судьи против «Арсенала». Эпизод 1427358-й
39:15 – Почему Нкетиа бегал с капитанской повязкой?
44:14 – «Челси» не чувствует АПЛ…
49:14 – …а Лукаку – мяч
56:52 – Три безумных гола «Ливерпуля»
1:04:14 – Что значит гол Магуайра
1:13:56 – Вот и как теперь относиться к Рангнику?
1:23:12 – Крис Вуд начал оправдывать трансфер

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