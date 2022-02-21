Фред: Рангник — топ-тренер, который пришёл, чтобы помочь «Манчестер Юнайтед»

Бразильский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред высказался о главном тренере команды Ральфе Рангнике.
«Рангник – это топ-тренер, который пришёл, чтобы помочь нам. Ральф просто хочет, чтобы я делал всё, что в моих силах. Он знает, какая у меня энергия, какими качествами я обладаю.
Очевидно, что у него другой подход к работе, чем у предыдущего тренера, но мы должны адаптироваться к этому. Мы должны начать всё сначала. Это нелегко, но мы должны отдавать все силы на тренировках.
В последних играх у нас были хорошие и не очень хорошие результаты, но нужно продолжать совершенствоваться. Нам предстоит напряжённый месяц с множеством важных игр, поэтому мы должны продолжать выкладываться по максимуму», — цитирует Фреда Sky Sports.
Видеообзор матча 26-го тура АПЛ «Лидс» — «Манчестер Юнайтед»:
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