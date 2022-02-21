Каррера: в РПЛ мало тактики. Когда я тренировал «Спартак», команды играли в «бей-беги»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что в командах Российской Премьер-Лиги проводится мало тактической работы.

«В российском чемпионате очень мало работы над тактикой. Когда я тренировал в России, команды играли в стиле «бей-беги» без особых тактических стратегий. Со временем российские команды комплектовались, и теперь с ними не так просто бороться на международной арене. Как я всегда говорю, матчи выигрываются на поле, а не только на бумаге, в футболе нет фаворитов», — приводит слова Карреры CalcioNapoli1926.

Напомним, Каррера тренировал московский «Спартак» в период с 2016 по 2018 год. Под руководством итальянского специалиста красно-белые завоевали золотые медали Российской Премьер-Лиги сезона-2016/2017.