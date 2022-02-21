Фанатам «Фламенго» пришлось снимать футболки клуба, чтобы попасть на Суперкубок Бразилии
Поделиться
Перед матчем за Суперкубок Бразилии между «Атлетико Минейро» и «Фламенго» произошла необычная ситуация.
Игра проходила на стадионе «Арена Пантанал» в Куябе. Часть болельщиков «Фламенго» из-за высоких цен купила билеты не на свою трибуну, а на сектор, где располагались фанаты «Атлетико Минейро». Чтобы не допустить конфликтов, организаторы матча пустили на сектор лишь тех болельщиков «Фламенго», которые согласились снять футболки своего клуба. В итоге многие фанаты смотрели игру без верхней одежды, а некоторые болельщицы — в бюстгальтерах, пишет A Bola.
Фото можно посмотреть в «твиттере» журналистки Раисы Симплисио.
Отметим, что «Атлетико Минейро» обыграл «Фламенго» по пенальти и выиграл Суперкубок Бразилии.
Комментарии
- 21 февраля 2022
-
22:54
-
22:45
-
22:26
-
22:20
-
22:11
-
21:58
-
21:54
-
21:52
-
21:26
-
21:25
-
21:21
-
21:17
-
21:14
-
21:12
-
21:01
-
20:54
-
20:48
-
20:46
-
20:45
-
20:32
-
20:31
-
20:28
-
20:11
-
20:05
-
19:52
-
19:42
-
19:37
-
19:35
-
19:30
-
19:20
-
19:08
-
19:00
-
18:59
-
18:44
-
18:44
Партнерский контент