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Фанатам «Фламенго» пришлось снимать футболки клуба, чтобы попасть на Суперкубок Бразилии

Фанатам «Фламенго» пришлось снимать футболки клуба, чтобы попасть на Суперкубок Бразилии
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Перед матчем за Суперкубок Бразилии между «Атлетико Минейро» и «Фламенго» произошла необычная ситуация.

Игра проходила на стадионе «Арена Пантанал» в Куябе. Часть болельщиков «Фламенго» из-за высоких цен купила билеты не на свою трибуну, а на сектор, где располагались фанаты «Атлетико Минейро». Чтобы не допустить конфликтов, организаторы матча пустили на сектор лишь тех болельщиков «Фламенго», которые согласились снять футболки своего клуба. В итоге многие фанаты смотрели игру без верхней одежды, а некоторые болельщицы — в бюстгальтерах, пишет A Bola.

Фото можно посмотреть в «твиттере» журналистки Раисы Симплисио.

Отметим, что «Атлетико Минейро» обыграл «Фламенго» по пенальти и выиграл Суперкубок Бразилии.

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