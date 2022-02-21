Фред рассказал об атмосфере, царящей в раздевалке «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред рассказал об атмосфере, царящей в раздевалке команды.



«В нашей раздевалке всё очень хорошо. Вокруг много неправдивых новостей и слухов, но всё замечательно. Мы работаем вместе, и у всех нас одни и те же цели и задачи.



Тренеру нелегко сделать так, чтобы все были счастливы, потому что все хотят играть, а у нас так много хороших игроков. Но мы понимаем друг друга. Мы достигли гармонии в раздевалке, и я думаю, что это самое важное, что у нас есть. Мы максимально уважаем друг друга в раздевалке.



Какая у меня роль? Думаю, что очень важно приносить в раздевалку немного радости. Некоторые игроки иногда бывают расстроены или раздражены, поэтому я стараюсь создать позитивную атмосферу и оживить обстановку, включив музыку или что-нибудь ещё сделав. Всегда стараюсь приносить счастье и хорошую энергию», — цитирует Фреда Sky Sports.

Видеообзор матча 26-го тура АПЛ «Лидс» — «Манчестер Юнайтед»:

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