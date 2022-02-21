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«Рома» может купить защитника «Манчестер Юнайтед». Игрока хочет Моуринью

«Рома» может купить защитника «Манчестер Юнайтед». Игрока хочет Моуринью
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Бейи может продолжить карьеру в итальянской Серии А. В услугах 27-летнего игрока заинтересована «Рома», сообщает Il Romanista.

По информации источника, игрока в своём составе хочет видеть главный тренер римского клуба Жозе Моуринью. Португалец хорошо знаком со способностями ивуарийца, поскольку ранее тренировал «МЮ».

Бейи играет за «красных дьяволов» с 2016 года, куда перешёл из «Вильярреала» за € 38 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги ивуарийский защитник сыграл лишь в четырёх матчах, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

Видеообзор матча 26-го тура АПЛ «Лидс» — «Манчестер Юнайтед»:

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