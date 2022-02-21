Гол Осимхена в концовке спас «Наполи» от поражения в матче с «Кальяри»

«Наполи» сыграл вничью с «Кальяри» в матче 26-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Кальяри на стадионе «Унипол Домус» и завершилась со счётом 1:1.

Счёт в матче на 58-й минуте открыл полузащитник «Кальяри» Гастон Перейро, ему ассистировал Алессандро Дейола. За три минуты до конца основного времени встречи вышедший на замену форвард «Наполи» Виктор Осимхен сравнял счёт, точно пробив головой после навеса Мариу Руя.

«Наполи» набрал 54 очка и занимает третье место в турнирной таблице итальянского чемпионата. Выше располагаются «Интер» (54) и «Милан» (56). «Кальяри» (22) идёт на 18-й позиции.

В следующем туре «Наполи» 27 февраля сыграет на выезде с «Лацио». «Кальяри» в этот же день встретится в гостях с «Торино».