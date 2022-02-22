Тухель: не время смеяться и шутить над Лукаку. Он наш игрок, и мы будем его защищать

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мыслями о неудачной игре форварда команды Ромелу Лукаку.



В матче с «Кристал Пэлас» (1:0) в прошлую субботу бельгийский футболист коснулся мяча лишь семь раз за всю игру. Это антирекорд английской Премьер-лиги по количеству касаний мяча среди полевых футболистов, которые сыграли весь матч.



«Он не был вовлечён в игру, так бывает. Так может быть с нападающими, у которых есть проблемы с уверенностью в себе, с тем, чтобы находить пространство и быть вовлечённым в игру с командой с хорошей обороной. Это не то, чего мы хотим, не то, чего хочет Ромелу.



Не время смеяться над ним, шутить над ним. Он в центре внимания, и мы будем защищать его, потому что он наш игрок», – приводит слова Тухеля Mirror.

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