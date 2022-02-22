Серхио Агуэро: я хочу играть, но мне страшно

Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро рассказал о тяжёлом завершении карьеры из-за травмы.
«Я думал, что мне осталось играть ещё два года на высшем уровне. Когда мне пришло предложение из «Барселоны», я в этом варианте не сомневался. Представлял, как буду играть с Лео, попаду на чемпионат мира. То, что случилось с моим сердцем, было очень странно и неожиданно. Они не знают, из-за чего это произошло, а я продолжу расследование, чтобы узнать правду. Навсегда останется неизвестным, было ли это из-за COVID-19 или из-за вакцины.
Сегодня я хочу играть, но мне страшно. Я тренировался всю свою жизнь на максимуме возможностей и в высокой конкуренции. Не смотрю футбол или новости, мне всё равно, что происходит. Я сосредотачиваюсь на том, что мне больше всего нравится: друзья, беседы и встречи. Мне сказали, что мне повезло, потому что у меня мог случиться инфаркт», – приводит слова Агуэро Tyc Sports.
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