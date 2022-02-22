Неймар: стать лучшим бомбардиром сборной — одна из моих целей. Я могу побить рекорд Пеле

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар рассказал о своей цели стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды.
Сейчас на счету Неймара 70 голов в 116 матчах за сборную, он идёт на втором месте в списке. Лидирует легендарный Пеле, у которого 77 мячей в 92 играх.
«Для меня было бы большой честью стать лучшим бомбардиром сборной, и я бы солгал, если бы сказал, что так не думаю. Конечно, это одна из моих личных целей. Надеюсь добиться её. Я могу побить рекорд Пеле, он кумир для всех в Бразилии», — цитирует Неймара Marca.
30-летний Неймар — воспитанник «Сантоса». Он покинул команду в 2013 году, когда перешёл в «Барселону». В 2017 году Неймар формально выкупил свой контракт у клуба. «Барселона» получила за игрока, перешедшего в «ПСЖ», рекордные € 222 млн.
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