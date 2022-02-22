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Три топ-клуба Серии А интересуются Икарди

Три топ-клуба Серии А интересуются Икарди
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди в зимнее трансферное окно не перешёл в «Ювентус», но им интересуются другие клубы Серии А.

По информации Calciomercato, вариант с 29-летним аргентинским футболистом рассматривают «Милан», «Наполи» и «Рома». «Милан» хочет омолодить атакующую линию, а «Наполи» с «Ромой» планируют усилить конкуренцию на позиции центрального форварда.

Икарди стал игроком «ПСЖ» в 2019 году, перейдя из «Интера». Парижане сначала арендовали футболиста на год, а затем осуществили полноценный трансфер за € 50 млн.

В нынешнем сезоне Икарди в 20 матчах французской Лиги 1 стал автором четырёх голов. Контракт нападающего истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает Икарди в € 28 млн.

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