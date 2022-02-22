Голкипер «Специи» Проведель высказался о возможном получении российского гражданства

Голкипер «Специи» Иван Проведель, имеющий русские корни, высказался о возможном получении российского гражданства.
«Вызывался в молодёжную сборную Италии – мечтаю ли о вызове в основную? Наверное, это моя главная футбольная мечта, как и каждого футболиста с итальянским паспортом. Попасть в сборную Италии очень сложно. Ради этого я должен много и усердно работать. Сейчас Доннарумма – наш железный первый номер, он один из лучших вратарей мира. Джанлуиджи молод, но играет как самый опытный и повидавший жизнь вратарь, потому что уже сам через многое прошёл.
Связывались со мной из сборной России? Нет. Я даже никогда и не думал об этом! Если в один день случится так, что мне позвонят из сборной России, то я однозначно подумаю над предложением. Получить такой вызов – это честь.
Пока у меня нет российского гражданства. Но допускаю, что могу его получить. У меня только итальянский паспорт, потому что нет особо времени возиться со всеми документами. Но если это потребуется — почему нет?» — сказал Проведель в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
- 22 февраля 2022
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