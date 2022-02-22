«Один из величайших тренеров в моей карьере». Роналдо встретился с Анчелотти
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Бывший нападающий «Реала» Роналдо опубликовал в своём «инстаграме» фотографию с главным тренером «Королевского клуба» Карло Анчелотти.
«Один из величайших тренеров в моей карьере и большой человек. Приятно увидеться, мистер», — подписал снимок Роналдо.
Фотографию можно посмотреть в «инстаграме» Роналдо.
Напомним, бразильский футболист играл под руководством Карло Анчелотти в «Милане». Роналдо выступал за итальянский клуб с 2007 по 2008 год и отметился девятью голами в 20 матчах.
Роналдо завершил игровую карьеру в 2011 году. Помимо «Милана», он выступал в составе «Крузейро», ПСВ, «Барселоны», «Интера», «Реала» и «Коринтианса». На его счету две победы на двух чемпионатах мира в составе сборной Бразилии.
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