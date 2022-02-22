«Один из величайших тренеров в моей карьере». Роналдо встретился с Анчелотти

Бывший нападающий «Реала» Роналдо опубликовал в своём «инстаграме» фотографию с главным тренером «Королевского клуба» Карло Анчелотти.

«Один из величайших тренеров в моей карьере и большой человек. Приятно увидеться, мистер», — подписал снимок Роналдо.

Фотографию можно посмотреть в «инстаграме» Роналдо.

Напомним, бразильский футболист играл под руководством Карло Анчелотти в «Милане». Роналдо выступал за итальянский клуб с 2007 по 2008 год и отметился девятью голами в 20 матчах.

Роналдо завершил игровую карьеру в 2011 году. Помимо «Милана», он выступал в составе «Крузейро», ПСВ, «Барселоны», «Интера», «Реала» и «Коринтианса». На его счету две победы на двух чемпионатах мира в составе сборной Бразилии.