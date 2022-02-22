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Владелец «Кайрата»: Васин сам хотел перейти, а нам нужен был опытный игрок

Владелец «Кайрата»: Васин сам хотел перейти, а нам нужен был опытный игрок
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Председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев высказался о трансфере защитника ЦСКА Виктора Васина в казахстанский клуб.

«Мы довольны трансфером Васина, и хочу поблагодарить руководство ЦСКА, что пошли нам навстречу. Была очень быстрая сделка. Главное, что футболист сам хотел перейти, это было очень важно. Нам нужен был опытный игрок, потому что «Кайрат» — молодая команда, и важно, что Васин — русскоговорящий футболист. Надеемся, он нам поможет», — приводит слова Боранбаева «РБ Спорт».

Напомним, Васин выступал за ЦСКА с 2011 года. В нынешнем сезоне 33-летний футболист принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями. Васин также выступал за «Спартак» из Нальчика, «Нижний Новгород», «Мордовию» и «Уфу».

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