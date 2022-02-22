«Фиорентина» хочет выкупить Одриосолу у «Реала»

Защитник «Реала» Альвара Одриосола может быть выкуплен «Фиорентиной», за которую выступает на правах аренды. Об этом сообщает в своём «твиттере» инсайдер Николо Скира.



По информации журналиста, «Реал» ещё не определился с будущим футболиста. Встреча между представителями клубов состоится в конце мая. Текущая аренда рассчитана до июня 2022 года.



Альваро является воспитанником «Реала Сосьедад», в составе которого дебютировал в 2017 году. Спустя год защитника приобрёл «Реал». Сумма трансфера составила € 30 млн. В сборную Испании игрок вызывается с 2017 года. В прошлом сезоне он принял участие в 16 матчах за «Королевский клуб» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами, получив два предупреждения.