Марко Верратти грозит дисквалификация на пять матчей Лиги 1 за слова о судьях

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти может получить дисквалификацию на пять матчей французской Лиги 1, сообщает L'Equipe.



По информации источника, в отношении игрока могут применить санкции из-за его слов о работе арбитров в матче 25-го тура чемпионата Франции с «Нантом» (1:3). Напомним, после игры Верратти раскритиковал судей и отметил, что они наплевали на парижский клуб (в более грубой форме).



Верратти вызван на заседание дисциплинарной комиссии Профессиональной футбольной лиги, которое состоится завтра, 23 февраля. Полузащитник будет отстранён от игр, если комиссия признает его поведение неприемлемым. Также возможно как сокращение срока дисквалификации итальянского футболиста, так и его увеличение.