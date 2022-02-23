Эдуард Менди сыграл на ноль в 14 из 18 матчей в Лиге чемпионов в карьере
Поделиться
Сегодня, 23 февраля, завершался первый матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Лиллем». Команды встречались на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Противостояние закончилось со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Голкипер «Челси» Эдуард Менди провёл свой 14-й матч без пропущенных голов в Лиге чемпионов. Всего сенегальский футболист сыграл в турнире 18 матчей. Менди на данный момент является лучшим вратарём в истории ЛЧ по проценту сухих матчей среди всех голкиперов, которые провели в турнире более пяти игр. Об этом в «Твиттере» сообщает OptaJoe.
29-летний сенегалец присоединился к «Челси» в сентябре 2020 года, перейдя из французского «Ренна». Сумма компенсации составила € 24 млн.
Комментарии
- 23 февраля 2022
-
02:02
-
01:51
-
01:46
-
01:34
-
01:31
-
01:22
-
01:19
-
00:57
-
00:52
-
00:51
-
00:32
-
00:25
-
00:21
- 22 февраля 2022
-
23:55
-
23:53
-
23:45
-
23:42
-
23:24
-
23:09
-
23:05
-
22:59
-
22:59
-
22:37
-
22:22
-
22:20
-
22:15
-
21:59
-
21:55
-
21:40
-
21:29
-
21:28
-
21:16
-
20:56
-
20:53
-
20:46
Партнерский контент