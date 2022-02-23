Эдуард Менди сыграл на ноль в 14 из 18 матчей в Лиге чемпионов в карьере

Сегодня, 23 февраля, завершался первый матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Лиллем». Команды встречались на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Противостояние закончилось со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Голкипер «Челси» Эдуард Менди провёл свой 14-й матч без пропущенных голов в Лиге чемпионов. Всего сенегальский футболист сыграл в турнире 18 матчей. Менди на данный момент является лучшим вратарём в истории ЛЧ по проценту сухих матчей среди всех голкиперов, которые провели в турнире более пяти игр. Об этом в «Твиттере» сообщает OptaJoe.

29-летний сенегалец присоединился к «Челси» в сентябре 2020 года, перейдя из французского «Ренна». Сумма компенсации составила € 24 млн.