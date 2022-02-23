Эмери – о ничьей с «Ювентусом»: мы остались недовольны ничьей

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Вильярреал» принимал «Ювентус». Встреча прошла на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале (Испания) и завершилась ничьей со счётом 1:1.

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери прокомментировал прошедший матч.

«Мы не были напуганы и выглядели зрело. У нас были шансы сравнять счёт ещё в первом тайме. Во втором тайме мы всё же забили, но команда хотела большего. Мы остались недовольны ничьей, в Турине нам нужна победа.

Полностью нейтрализовать Влаховича сложно, но мы стараемся персонально опекать его и Альваро Морату», – приводит слова Эмери Marca.

Ответная игра «Ювентус» — «Вильярреал» состоится 16 марта в Турине (Италия). В своём квартете «Вильярреал» набрал 10 очков и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. Туринский «Ювентус» набрал 15 очков и завершил групповой этап на первом месте в турнирной таблице группы Н.