Бруну Фернандеш: люди просто сочиняют истории про «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш опроверг слухи о том, что в команде существуют разногласия.

«Честно говоря, люди просто сочиняют истории про «Манчестер Юнайтед». Мы знаем, что когда кто-то говорит про этот клуб или его игроков, то к этим словам приковано внимание всего мира. Люди, которые распускают слухи, этого и добиваются.

Мы не обращаем на это внимания. Если мы будем держаться вместе и следовать плану, то всё будет хорошо. Мы должны побеждать вместе и проигрывать вместе», – приводит слова португальского футболиста BBC.

Ранее появились слухи, что Криштиану Роналду хочет стать новым капитаном «красных дьяволов», а действующий капитан Гарри Магуайр не намерен отказываться от этого статуса. Позже главный тренер «МЮ» Ральф Рангник заявил, что не поднимал вопрос о смене капитана.