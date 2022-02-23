Бруну Фернандеш: люди просто сочиняют истории про «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш опроверг слухи о том, что в команде существуют разногласия.
«Честно говоря, люди просто сочиняют истории про «Манчестер Юнайтед». Мы знаем, что когда кто-то говорит про этот клуб или его игроков, то к этим словам приковано внимание всего мира. Люди, которые распускают слухи, этого и добиваются.
Мы не обращаем на это внимания. Если мы будем держаться вместе и следовать плану, то всё будет хорошо. Мы должны побеждать вместе и проигрывать вместе», – приводит слова португальского футболиста BBC.
Ранее появились слухи, что Криштиану Роналду хочет стать новым капитаном «красных дьяволов», а действующий капитан Гарри Магуайр не намерен отказываться от этого статуса. Позже главный тренер «МЮ» Ральф Рангник заявил, что не поднимал вопрос о смене капитана.
- 23 февраля 2022
-
04:55
-
04:33
-
04:30
-
04:12
-
03:50
-
03:46
-
03:08
-
02:50
-
02:28
-
02:28
-
02:02
-
01:51
-
01:46
-
01:34
-
01:31
-
01:22
-
01:19
-
00:57
-
00:52
-
00:51
-
00:32
-
00:25
-
00:21
- 22 февраля 2022
-
23:55
-
23:53
-
23:45
-
23:42
-
23:24
-
23:09
-
23:05
-
22:59
-
22:59
-
22:37
-
22:22
-
22:20