Пруцев рассказал, как смотрел игры сборной России на Евро-2008 в родной деревне Павлюченко

21-летний полузащитник московского «Спартака» Данил Пруцев рассказал, как наблюдал за матчами сборной России на чемпионате Европы – 2008, где участвовал его земляк – нападающий Роман Павлюченко.
«В 2008 году на центральной площади нашего посёлка показывали матчи сборной России. Там собиралось несколько тысяч болельщиков (можно сказать, одна десятая всего населения), мы смотрели игры с Швецией и Голландией на большом экране. Эмоций было очень много! После побед все радовались, гуляли с российскими флагами, а я думал: «Вот бы и мне сыграть за сборную». Тогда за команду играл наш земляк – Роман Павлюченко, он тоже из Мостовского. За него мы были рады особенно.
Знаком ли лично с Павлюченко? Лично – нет. Единственный раз мы пересекались на футбольном поле в Кубке России: в матче «Крыльев» против «Знамени Труда». Уровень для своих лет Роман показал колоссальный: держал мяч, ставил корпус, двигался быстро и решительно», — сказал Пруцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.
- 23 февраля 2022
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