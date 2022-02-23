Пруцев рассказал, как смотрел игры сборной России на Евро-2008 в родной деревне Павлюченко

21-летний полузащитник московского «Спартака» Данил Пруцев рассказал, как наблюдал за матчами сборной России на чемпионате Европы – 2008, где участвовал его земляк – нападающий Роман Павлюченко.

«В 2008 году на центральной площади нашего посёлка показывали матчи сборной России. Там собиралось несколько тысяч болельщиков (можно сказать, одна десятая всего населения), мы смотрели игры с Швецией и Голландией на большом экране. Эмоций было очень много! После побед все радовались, гуляли с российскими флагами, а я думал: «Вот бы и мне сыграть за сборную». Тогда за команду играл наш земляк – Роман Павлюченко, он тоже из Мостовского. За него мы были рады особенно.

Знаком ли лично с Павлюченко? Лично – нет. Единственный раз мы пересекались на футбольном поле в Кубке России: в матче «Крыльев» против «Знамени Труда». Уровень для своих лет Роман показал колоссальный: держал мяч, ставил корпус, двигался быстро и решительно», — сказал Пруцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.