Влахович – второй наиболее молодой игрок после Дель Пьеро, забивший в дебютной игре в ЛЧ

Сербский нападающий туринского «Ювентуса» Душан Влахович, отличившийся забитым мячом в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Вильярреалом» (1:1), встал в один ряд со знаменитым форвардом – Алессандро Дель Пьеро, сообщает Opta Joe в «Твиттере».

Как отмечает источник, Душан Влахович (22 года, 25 дней) стал вторым по молодости игроком, забившим в дебютном матче за «Ювентус» в Лиге чемпионов после Дель Пьеро (20 лет 308 дней).

Напомним, Влахович стал игроком «Ювентуса» в зимнее трансферное окно, перейдя из «Фиорентины» за € 81,6 млн. В текущем сезоне он принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился 22 забитыми мячами и 5 результативными передачами. Его контракт с «Юве» рассчитан до 30 июня 2026 года.