Хаверц — о победе над «Лиллем»: «Челси» не показал свой лучший футбол, не было агрессии

Полузащитник «Челси» Кай Хаверц прокомментировал победу над «Лиллем» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Мы знали, что это будет сложная игра, они показали хороший футбол, и первый тайм был для нас очень тяжелым. Ответный матч мы тоже должны выиграть.
Мой гол? Я и в Премьер-лиге стараюсь изо всех сил, иногда везёт больше, иногда меньше, и я помогаю, чем могу. Мне удобно играть на позиции форварда. У нас много хороших нападающих, ротация усложняет задачу сопернику. Сегодня это сработало хорошо, я наслаждаюсь игрой на любой позиции в атаке.
Мы не показали свой лучший футбол, не смогли играть агрессивно, как в последние несколько недель, но мы выиграли со счётом 2:0, и это самое главное. В воскресенье — ещё один турнир (финал Кубка Лиги. — Прим. «Чемпионата»), и сейчас мы должны сосредоточиться на нём. Это безумие, ведь у нас есть шансы выиграть ещё один трофей в воскресенье, это будет тяжелая игра. Мы отдадим все силы и надеемся выиграть этот матч», — цитирует Хаверца BBC со ссылкой на BT Sport.
- 23 февраля 2022
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