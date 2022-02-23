«Атлетико» — «МЮ»: текстовая трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00

Сегодня, 23 февраля, состоится первый матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед». Команды встретятся на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с румыном Овидиу Хацеганом. Ему будут помогать Мирчя Григориу и Себастьян Георге. Четвёртый рефери — Раду Петреску.

В своём квартете «Атлетико» набрал 7 очков и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов со второго места в группе В. «Манчестер Юнайтед» набрал 11 очков и завершил групповой этап на первом месте в турнирной таблице группы F.



«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию игры 1/8 финала ЛЧ «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед».