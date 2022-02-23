Дерби «Спартак» — ЦСКА в 19-м туре РПЛ обслужит Виталий Мешков

Российский футбольный союз назначил арбитров и инспекторов на матчи 19-го тура Российской Премьер-Лиги.
26 февраля (суббота)
«Нижний Новгород» – «Урал»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Александр Кудрявцев; резервный судья – Игорь Низовцев; VAR – Артём Любимов; AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Юрий Баскаков.
«Химки» – «Динамо»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Егор Болховитин; резервный судья – Юнус Кошко; VAR – Алексей Матюнин; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Сергей Лапочкин.
«Сочи» – «Арсенал»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Роман Милюченко; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Игорь Панин; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Александр Гвардис.
«Спартак» – ЦСКА: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Арам Петросян; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Николай Иванов.
27 февраля (воскресенье)
«Ростов» – «Крылья Советов»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Игорь Синер.
«Краснодар» – «Локомотив»: судья – Владимир Москалёв, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Рустам Мухтаров; резервный судья – Артём Чистяков; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Николай Левников.
«Ахмат» – «Уфа»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Максим Ковалёв; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Алексей Воронцов; инспектор – Юрий Чеботарёв.
28 февраля (понедельник)
«Зенит» – «Рубин»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Михаил Иванов; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Александр Колобаев.
- 23 февраля 2022
-
15:59
-
15:42
-
15:41
-
15:18
-
15:00
-
15:00
-
14:58
-
14:50
-
14:36
-
14:24
-
14:23
-
14:00
-
13:47
-
13:42
-
13:38
-
13:10
-
13:07
-
12:42
-
12:24
-
12:16
-
12:01
-
11:46
-
11:32
-
11:19
-
11:18
-
10:58
-
10:42
-
10:39
-
10:18
-
10:17
-
09:51
-
09:47
-
09:33
-
09:22
-
09:12