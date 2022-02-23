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Дерби «Спартак» — ЦСКА в 19-м туре РПЛ обслужит Виталий Мешков

Дерби «Спартак» — ЦСКА в 19-м туре РПЛ обслужит Виталий Мешков
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Российский футбольный союз назначил арбитров и инспекторов на матчи 19-го тура Российской Премьер-Лиги.

26 февраля (суббота)

«Нижний Новгород» – «Урал»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Александр Кудрявцев; резервный судья – Игорь Низовцев; VAR – Артём Любимов; AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Юрий Баскаков.

«Химки» – «Динамо»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Егор Болховитин; резервный судья – Юнус Кошко; VAR – Алексей Матюнин; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Сочи» – «Арсенал»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Роман Милюченко; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Игорь Панин; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Александр Гвардис.

«Спартак» – ЦСКА: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Арам Петросян; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Николай Иванов.

27 февраля (воскресенье)

«Ростов» – «Крылья Советов»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Игорь Синер.

«Краснодар» – «Локомотив»: судья – Владимир Москалёв, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Рустам Мухтаров; резервный судья – Артём Чистяков; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Николай Левников.

«Ахмат» – «Уфа»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Максим Ковалёв; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Алексей Воронцов; инспектор – Юрий Чеботарёв.

28 февраля (понедельник)

«Зенит» – «Рубин»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Михаил Иванов; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Александр Колобаев.

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