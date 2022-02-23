Тренер «Бетиса» Пеллегрини: «Зенит» — команда уровня ЛЧ. Будет ошибкой играть на результат

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини высказался о предстоящем ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с санкт-петербургским «Зенитом».
«Самая большая ошибка – играть на результат. Мы добились победы, и это важно, но ещё ничего не решено. Будет ошибкой сыграть не в тот футбол, который мы тренируем каждый день. Надеюсь, мы увидим очень хороший «Бетис», потому что нам противостоит отличный соперник.
«Зенит» всегда будет атаковать. У нас был опыт игры с ними. Мы дважды забили, а потом они сравняли счёт. Однако мы не дали им забить во втором тайме.
«Зенит» — это команда уровня Лиги чемпионов, с очень креативными игроками, например, с бразильскими вингерами и футболистом под два метра ростом (вероятно, речь идёт об Артёме Дзюбе. – Прим. «Чемпионата»), мощью в воздухе.
Я уже сказал, что во вторые 45 минут мы хорошо сдерживали соперника. Их голы были заслуженными, и дело не только в наших ошибках. Мы знаем их особенности и должны сыграть полный матч», — цитирует Пеллегрини Marca.
Напомним, в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 «Зенит» проиграл «Бетису» со счётом 2:3. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге (Россия). Ответная встреча «Зенита» с «Бетисом» состоится завтра, 24 февраля, на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания).
Видеообзор матча 25-го тура Примеры «Бетис» — «Мальорка»:
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