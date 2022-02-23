Ковалевски: верю, что сборная Польши может обыграть российскую команду в Москве
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Бывший вратарь «Спартака» Войцех Ковалевски выразил мнение, что сборная Польши сможет обыграть российскую национальную команду в стыковом матче за право выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
«Не сомневаюсь, что сборная Польши может себе позволить обыграть российскую команду в Москве. Верю, что мотивированная польская сборная сделает это. Жаль, что матч пройдёт не на заполненных трибунах «Лужников», было бы лучше», — написал Ковалевски на своей странице в «Твиттере».
Сборные России и Польши встретятся в полуфинальном стыковом матче за право выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Игра состоится 24 марта. В случае победы российская сборная 29 марта встретится с победителем матча между командами Швеции и Чехии.
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