Ален Жиресс возглавил сборную Косово

Бывший полузащитник сборной Франции Ален Жиресс стал новым главным тренером национальной команды Косово, сообщается на официальном сайте федерации футбола страны (FFK). Контракт 69-летнего специалиста с федерацией рассчитан до ноября 2023 года.



«Я счастлив и польщён. Я знаю Косово и поэтому согласился возглавить эту команду. Ранее мне приходилось работать с национальными командами. Я прекрасно знаю, что любая страна ждёт от своей сборной», — отметил Жиресс.



Напомним, Жиресс является чемпионом Европы 1984 года в составе национальной команды Франции. Ранее французский специалист работал с такими клубами, как «Тулуза» и «Пари Сен-Жермен», а также возглавлял сборные Грузии, Габона, Мали, Сенегала и Туниса.