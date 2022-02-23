Ален Жиресс возглавил сборную Косово
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Бывший полузащитник сборной Франции Ален Жиресс стал новым главным тренером национальной команды Косово, сообщается на официальном сайте федерации футбола страны (FFK). Контракт 69-летнего специалиста с федерацией рассчитан до ноября 2023 года.
«Я счастлив и польщён. Я знаю Косово и поэтому согласился возглавить эту команду. Ранее мне приходилось работать с национальными командами. Я прекрасно знаю, что любая страна ждёт от своей сборной», — отметил Жиресс.
Напомним, Жиресс является чемпионом Европы 1984 года в составе национальной команды Франции. Ранее французский специалист работал с такими клубами, как «Тулуза» и «Пари Сен-Жермен», а также возглавлял сборные Грузии, Габона, Мали, Сенегала и Туниса.
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