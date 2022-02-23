Геркус считает, что у «Зенита» есть шансы обыграть «Бетис» и выйти в следующий раунд ЛЕ

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы УЕФА «Бетис» — «Зенит».



«Сможет ли «Зенит» обыграть «Бетис» и выйти в следущий раунд Лиги Европы? Шансы есть всегда. Это одна игра — всё бывает. «Зенит» недавно сыграл «Челси» вничью (3:3. — Прим. «Чемпионата»), поэтому всё может быть», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 санкт-петербургский «Зенит» проиграл «Бетису» со счётом 2:3. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге (Россия). Ответная встреча «Зенита» с «Бетисом» состоится завтра, 24 февраля, на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания).