Хавбек «Ахмата» Адуев перешёл в карагандинский «Шахтёр»

Полузащитник «Ахмата» Амир Адуев перешёл в карагандинский «Шахтёр» на правах аренды, сообщает пресс-служба грозненского клуба.



Арендное соглашение 22-летнего футболиста рассчитано до конца сезона чемпионата Казахстана. Грозненский «Ахмат» может досрочно вернуть Адуева в своё расположение с 1 июня.



В нынешнем сезоне Адуев принял участие в 10 матчах молодёжного первенства страны, а также сыграл в 2 встречах Кубка России. Полузащитник отметился 2 голами и 3 результативными передачами.

Грозненский «Ахмат» в 18 матчах набрал 27 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (38).