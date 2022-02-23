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Хавбек «Ахмата» Адуев перешёл в карагандинский «Шахтёр»

Хавбек «Ахмата» Адуев перешёл в карагандинский «Шахтёр»
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Полузащитник «Ахмата» Амир Адуев перешёл в карагандинский «Шахтёр» на правах аренды, сообщает пресс-служба грозненского клуба.

Арендное соглашение 22-летнего футболиста рассчитано до конца сезона чемпионата Казахстана. Грозненский «Ахмат» может досрочно вернуть Адуева в своё расположение с 1 июня.

В нынешнем сезоне Адуев принял участие в 10 матчах молодёжного первенства страны, а также сыграл в 2 встречах Кубка России. Полузащитник отметился 2 голами и 3 результативными передачами.

Грозненский «Ахмат» в 18 матчах набрал 27 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (38).

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